Maltempo, Cecchetti (Lega): “Ministro Patuanelli ascolti la Lombardia su proposta per creazione fondo assicurativo emergenziale”

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress. “Il ministro dell’Agricoltura, Stefano Patuanelli, accolga e faccia sua la proposta lanciata dalla Regione Lombardia, attraverso l’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, per la creazione di un fondo assicurativo nazionale, un vero e proprio fondo emergenziale, che possa coprire i danni alle aziende agricole colpite da maltempo, in maniera più diffusa ed efficace rispetto alle attuali condizioni assicurative che non consentono risarcimenti adeguati per tutti i danni subiti dal maltempo.

Anche ieri una violenta grandinata ha provocato ingenti danni alle colture nelle province di Bergamo e Brescia, in particolare nel territorio della Franciacorta e del Sebino: questi problemi ormai non sono più di natura eccezionale, per questo occorre affrontare in maniera concreta e in tempi rapidi il tema del fondo catastrofale, attraverso la creazione di un fondo assicurativo nazionale per le aziende agricole”.

Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.