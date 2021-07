Maltempo in Germania. 81 morti, 1.300 dispersi. Merkel, il governo non vi lascerà soli

- Advertisement -

AgenPress – Con 81 vittime accertate, le autorità riportano moltissimi dispersi nelle regioni colpite: in particolare vi sono 1300 persone nella regione di Ahrweiler di cui non si hanno notizie, possibilmente a causa della sospensione delle comunicazioni dei telefoni cellulari, riporta il sito di Die Welt. Sono interrotte anche le forniture di energia elettrica per almeno 165mila persone. Il bilancio delle vittime delle alluvioni in Germania è salito ad almeno 81 dopo che le autorità della Renania-Palatinato, la regione più colpita, hanno annunciato che solo in quell’area i morti sono aumentati a 50.

“Il numero delle vittime è salito a 50”, contro le 28 del giorno prima, ha detto il portavoce del ministero dell’Interno della regione, Timo Haungs. Sono centinaia le persone che rimangono disperse facendo temere un bilancio ancora più pesante.

Centinaia di persone sono state prelevate e messe in salvo dalle loro case in barca, nella zona di Kordel, uno dei centri particolarmente colpiti dall’effetto delle alluvioni che in Germania stanno provocando vittime e danni. Sul posto non ci sarebbero morti feriti e dispersi, stando alla polizia locale, interpellata dalla Bild. Kordel si trova sul fiume Kyll, un affluente della Mosella. Anche L’esercito è intervenuto per i soccorsi con 500 soldati in sei circoscrizioni. Cento rifugiati hanno dovuto lasciare, proprio a causa delle inondazioni, un centro di accoglienza in un edificio scolastico di Erkrath vicino Duesseldorf. Stando alle previsioni del tempo, nelle prossime ore continueranno a cadere abbondanti piogge, nella regione come nei Laender del Saarland e della Renania-Palatinato.

“Temo che vedremo la piena portata di questa tragedia solo nei prossimi giorni”, ha detto la cancelliera Angela Merkel da Washington. Il governo “non vi lascerà soli in questo momento difficile e terribile”, ha aggiunto assicurando aiuti per i soccorsi e la ricostruzione.