Maltempo. Monteforte Irpino invasa da acqua e fango. Sindaco, “non uscite di casa se non per urgentissimi motivi”

AgenPress – Violente precipitazioni iniziate poco dopo le 16.30 stanno mettendo in ginocchio le zone alte del comune mentre un fiume d’acqua ha invaso alcune strade cittadine, come via Loffredo e via Nazionale. Numerose le auto in sosta trascinate per centinaia di metri. Il sindaco, Costantino Giordano, ha lanciato un appello su fb: “Non uscite di casa se non per urgentissimi motivi”.

Colate di acqua e fango hanno invaso il centro storico. La situazione permane critica soprattutto in piazza Aldo Moro, dove ha sede il municipio, già duramente colpita due anni fa, dall’alluvione del settembre 2020. Sono decine i Vigili del Fuoco, anche una squadra proveniente da Foggia, impegnati a monitorare la situazione e a prestare soccorso agli automobilisti rimasti bloccati nelle auto trascinate per centinaia di metri lungo via Loffredo e via Nazionale.

Sono state evacuate cinque persone che si erano poste in salvo nei piani alti delle abitazioni dopo il totale allagamento dei vani terranei.

In piazza Aldo Moro decine di auto sono state sommerse dall’acqua, mentre in Vico Ponte altre decine di auto in sosta sono state trascinate per decine di metri e finite una sull’altra. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco è in stretto contatto con il sindaco per coordinare gli interventi. Anche le ultime verifiche confermano l’assenza di feriti: solo danni, che però si preannunciano molto pesanti.