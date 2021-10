Maltempo. Trovato nel catanese il corpo di uno dei dispersi, un uomo di 67 anni

- Advertisement -

AgenPress – E’ stato ritrovato a Scordia, nel Catanese, in un agrumeto, uno dei due dispersi per i quali erano state avviate le ricerche ieri. L’uomo di 67 anni ieri sera si trovava con la moglie, quando è stato travolto dal nubifragio e dal fiume d’acqua e detriti nelle campagne di contrada Ogliastro.

Continuano le ricerche della donna 65enne con due unità di protezione civile specializzate. Sul luogo il dirigente generale della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina, coordina le attività. Sin dalle prime ore di domenica le forti piogge che si sono riversate in Sicilia hanno creato diverse criticità, smottamenti e allagamenti.

Squadre di tecnici della Protezione Civile Siciliana e di Organizzazioni di Volontariato specializzato stanno effettuando interventi costanti. In totale sono 15 i macro eventi in gestione da parte delle forze di protezione civile. La situazione più critica è a Scordia dove le forti piogge hanno creato dissesti e allagamenti.

Ieri 4 turisti sono stati salvati dall’acqua del fiume Caldo, che attraversa le terme segestane sul versante del comune di Castellammare del Golfo, vicino Trapani. I soccorritori, che hanno lavorato in condizioni proibitive, hanno tratto in salvo 2 uomini di nazionalità tedesca, uno ecuadoregno e il quarto italiano, li hanno raggiunti pochi minuti prima che venissero trascinati via dalla furia dell’acqua. Vento e temporali hanno provocato danni e allagamenti. Il sindaco ha disposto che oggi le scuole restino chiuse, come pure parchi e cimiteri.