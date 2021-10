Maltenpo Catania. Vertice in Prefettura con Curcio. Sindaco, ci aspetteranno giorni difficili

- Advertisement -

AgenPress – Il maltempo ha flagellato la città e l’intera provincia e che ha provocato la morte di un uomo, uscito dalla sua auto circondata dall’acqua e tirato fuori dai soccorritori senza vita da sotto la sua automobile. Ingenti anche i danni con allagamenti a strade, negozi e abitazioni. Numerosi ieri sono stati gli interventi di soccorso dei Vigili del fuoco specialmente ad automobilisti rimasti intrappolati nelle loro auto in strade diventate fiumi in piena.

Sono circa 190 le richieste di soccorso che devono ancora evadere i Vigili del fuoco, che durante la notte hanno smaltito quelle arrivate ieri, circa una quarantina, specialmente per allagamenti a case e scantinati e per rimuovere ostacoli dalle strade “Rispetto ad ieri – ha detto il capo dei Vigili del fuoco di Catania Giuseppe Biffarella – abbiamo ora un incremento in termini di uomini giunti dalla Puglia che sono attrezzati per fronteggiare scenari alluvionali. Qualora tornassero a verificarsi, potremo dare ulteriori risposte”.

- Advertisement -

Intanto è iniziato il vertice in Prefettura a Catania per fare il punto sull’emergenza maltempo. Tra i presenti il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, il capo del dipartimento regionale di Protezione civile, Salvo Cocina, la prefetta Maria Carmela Librizzi e il sindaco del capoluogo etneo Salvo Pogliese.

“Ci sono stati eventi intesi che si sono imposti su un territorio che ha delle criticità. Su cosa era possibile fare prima ne parleremo con calma: quello che è stato fatto è stato una attività di chiusura delle attività commerciali e ordinanze del sindaco, ma l’evento non è finito: ora c’è un momento di attenuazione, ma i nostri modelli meteo ci dicono che tornerà. Ci aspettano in queste aree ore complicate” sottolinea il Capo della Protezione Civile.

“Non abbiamo un appuntamento con il meteo, si chiamo previsioni per questo ma ci attendiamo tra giovedì e venerdì un peggioramento sensibile delle condizioni meteo”, ha aggiunto. E conclude: “Verranno altri mezzi, c’e’ un livello nazionale che si sta mobilitando e si è mobilitato”.

- Advertisement -

“Oggi situazione migliorata a Catania. Il problema verrà domani o dopodomani, le previsioni sono allarmanti. Si parla anche di un vento fortissimo oltre i 100 chilometri orari. Speriamo che le previsioni non vengano confermate dalla protezione civile. Domani e dopodomani potrebbero esserci giorni molto difficili per la nostra terra” così il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, ospite a “The Breakfast Club” su Radio Capital.

“In ventiquattro ore a Catania 300 millimetri di pioggia, la media annuale della città è di 600 millimetri. Siamo in presenza di un fenomeno senza precedenti. Proporrò al capo della protezione civile Curcio la chiusura delle attività commerciali per i prossimi due giorni, a esclusione di quelli che vendono beni di prima necessità. Oggi chiuse invece solo le scuole. Non sappiamo ancora quali siano i danni, parliamo però di danni ad agricoltura, immobili e attività commerciali. Chiedo a tutti di restare a casa. Importante l’assoluta prudenza”.