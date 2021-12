Mandas. Lega due cuccioli di cane con catene. Denunciato 74enne per maltrattamento

- Advertisement -

Agenpress – I carabinieri della Stazione di Gesico durante un controllo nelle vigna di un 74enne a Mandas, in località Pranizzu hanno scoperto due cuccioli di cane legati con delle catene molto strette ai pali della recinzione del suo terreno, tanto di rendergli quasi impossibile muoversi e non dava loro da mangiare i giusti alimenti.

A far scattare l’intervento dei militari è stata la chiamata di una passante che ha visto le due bestiole, un maschio e una femmina di circa due mesi, legate.

Come riporta lanuovasardegna.it “uno dei due cani aveva la catena completamente attorcigliata al palo e pertanto non riusciva ad abbeverarsi alla ciotola contenente dell’acqua sporca. I cani sono stati liberati dai carabinieri. Durante il trasporto in auto in caserma uno di essi ha vomitato degli acini di uva che sicuramente ha mangiato perché affamato”.

Il proprietario è stato denunciato per maltrattamenti agli animali. I due cuccioli sono stati sequestrati e affidati al figlio del 74enne in attesa che vengano visitati dal veterinario: sarà lui a verificare la presenza dei microchip e a decidere la loro destinazione.

Foto da lanuovasardegna.it