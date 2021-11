Maniero (AC): Questo Governo non ha bisogno di fiducia ma di un freno

- Advertisement -

AgenPress. “Questo Governo non ha bisogno di fiducia, questo Governo ha bisogno di un freno; questo Governo non sta creando resilienza, questo Governo giustifica la resistenza, e a me spiace solo che qui dentro siamo in pochi rispetto ai cittadini fuori che la chiedono, ma noi continuiamo ad opporla, e quindi votiamo contro questa fiducia”.

Lo afferma Alvise Maniero, deputato de L’Alternativa C’è, intervenendo nell’aula di Montecitorio in dichiarazione di voto sulla fiducia posta dal Governo al decreto Proroghe.

“Non è certo la prima volta che il Governo chiede la fiducia – sottolinea Maniero -, ma lo sperdimento che genera in noi di L’Alternativa C’è è sempre come la prima volta. Ogni volta siamo costretti a riportare alla mente quali sono le figure che ci chiedono questa fiducia.

Il Governo è guidato prima di tutto da Mario Draghi, una persona che da decenni, cioè da prima degli anni Novanta, spinge, promuove e sostiene una privatizzazione forzata e selvaggia dei gioielli di famiglia italiani, il tutto a beneficio di grandi società d’Oltralpe, francesi ma anche anglo-americane, ci mancherebbe, secondo l’illuminata visione ultraliberista della libera volpe nel libero pollaio. Non serve spiegare come è andata a finire: a beneficio della volpe, mentre agli italiani rimangono le piume”.

Draghi, ricorda infine l’esponente de L’Alternativa C’è, “le promesse le mantiene e lui ha promesso, nero su bianco, da decenni, le privatizzazioni selvagge che in questi giorni vediamo confermare con i progetti di legge che vediamo e che riguarderanno anche l’acqua pubblica, le partecipate nei comuni”, mentre “si mantiene il taglio dei diritti sul lavoro, si mantiene l’idea di tagliare le pensioni, e anche le misure che avevamo messo in piedi per cercare di attutire la crisi in atto vediamo che vengono smantellate”.