Manovra. Landini (Cgil), vantaggi a chi guadagna di più. Ci aspettiamo che le cose cambino

- Advertisement -

AgenPress – “I vantaggi di questa Manovra di bilancio vanno a quelli che prendono di più, la nostra decisione” di scioperare “è una decisione di merito molto precisa”.

Lo afferma il segretario Cgil Maurizio Landini, intervenendo a Mezz’ora, in più a chi gli chiede se sia uno sciopero ‘ideologico’. Le forze politiche, continua “non devono fare finta di non vedere i problemi del Paese”.

- Advertisement -

La sua idea era quella che chi guadagna sopra i 75mila euro i vantaggi della riforma fiscale li aveva solo nel 2023. “Erano 300 milioni da destinare al caro bollette o ad altro”. “Prendiamo atto che Draghi ha ascoltato almeno in parte il malessere ma in cdm questa idea è stata bocciata e qualche ora dopo ci ha telefonato per dire che la maggioranza non ha fatto passare la proposta”.

“Ci aspettiamo che le cose cambino” ma “le forze politiche devono interrogarsi che se il 50 o il 7% di quelli che stanno male non vanno a votare, forse non si sentono rappresentati”. “Non dico che Draghi è bravo e gli altri no, ma lui ha avuto almeno l’umiltà di ascoltarci”, se non sulla riforma del fisco almeno sul contributo “sopra i 75mila euro”, dice Landini, spiegando come “nella seconda telefonata dopo il cdm ci ha spiegato che la maggioranza non ha fatto passare” quella misura.

“Se questa è la maggioranza” che lo sostiene “questo è un governo che non ci meritiamo. Noi abbiamo apprezzato il presidente del Consiglio che dopo l’ultima volta che ci ha ascoltato, il 2 dicembre ci ha detto: fatemi pensare e domani prima del cdm vi chiamo per tenere conto di quello che mi avete detto”.

- Advertisement -