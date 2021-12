Manovra. Riordino regole per tirocini e stretta contro l’uso “distorto”. Prevista “congrua indennità”

- Advertisement -

AgenPress – Gli emendamenti alla manovra presentati dal governo sono stati approvati dalla commissione Bilancio, nel corso delle votazioni che sono iniziate nella nottata e proseguire per 12 ore consecutivamente. Le proposte di modifica contengono ben due decreti legge: ‘Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche’ e ‘Misure urgenti finanziarie e fiscali’ (con 3,2 miliardi di risorse aggiuntive). Il provvedimento, dopo il via libera con mandato al relatore, è passato all’esame dell’aula.

Un riordino delle regole per i tirocini e una stretta contro l’uso “distorto” di uno strumento che deve essere finalizzato “all’orientamento e alla formazione professionale”: la commissione Bilancio del Senato ha approvato nella notte una stretta contro gli abusi sui tirocini, dando 180 giorni a governo e Regioni per stilare delle nuove linee-guida, che prevedano tra l’altro “congrua indennità” di partecipazione e multe da 1000 a 6000 euro per chi non le paga. Quelli non curriculari andranno indirizzati “in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale”. Andranno fatti “bilanci delle competenze” acquisite dai tirocinanti.

