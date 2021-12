Manovra. Sfratti bloccati. Aiuti a piccoli proprietari che non hanno messo in esecuzione convalida sfratto

- Advertisement -

AgenPress – Arriva un fondo di solidarietà per i piccoli proprietari (non devono avere più di due immobili) che ne hanno affittato uno e ottenuto una convalida di sfratto per morosità ma che non hanno potuto metterla in esecuzione a causa della sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (decisa con uno dei dl Covid).

Con un emendamento alla manovra si stabilisce che il fondo avrà una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2022, ed erogherà contributi (pari al 50% del canone, ma non oltre 6400 euro) ai proprietari di casa per ciascun mese per cui ha subito la sospensione dell’esecuzione, fino ad un massimo di 16 mesi.

Il contributo riguarda solo le locazioni ad uso abitativo, e verrà concesso solo se il canone concorre almeno per il 40% alla formazione del reddito Isee del locatore.