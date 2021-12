Manovra, Trano (Alt): Oggi si celebra legge marchetta, piena di regali per amici dei Migliori

AgenPress. “Solo pochi anni fa festeggiavamo la manovra del popolo, si festeggiava dai balconi di Palazzo Chigi con tanto di giubilo. Oggi siamo qui a celebrare la manovra delle marchette e dei favori ai colletti bianchi realizzata dal governo dei migliori con il suo massimo rappresentante: Mario Draghi”.

Lo afferma Raffaele Trano, deputato di Alternativa, intervenendo in discussione generale sulla legge di Bilancio nell’aula di Montecitorio.

“Questa manovra resterà forse negli annali per il numero record di marchette inserite con il maxi-emendamento la mattina del 24 dicembre: il regalo di Natale agli amici dei migliori”, sottolinea Trano che lamenta lo svilimento del Parlamento: “Siamo al monocameralismo alternato e siamo qui soltanto ad annusare i provvedimenti senza poter apportare migliorie, senza dare un contributo fattivo alle tante associazioni di categoria, ai cittadini che ci scrivono”.

L’esponente di Alternativa denuncia “l’arroganza, la supponenza e il modo di fare elitario del Governo, con il ministro Franco che non si è nemmeno degnato di venire in commissione Bilancio” e “la scandalosa gestione che abbiamo subito con un provvedimento blindato, che è arrivato senza alcuna possibilità di esercitare quel diritto democratico che è in seno ai rappresentanti del popolo” di proporre modifiche e migliorie.

“Questa legge di Bilancio – conclude Trano – nella versione che è stata approvata, ha mantenuto l’impianto che era stato pensato a fine estate, quando si pensava che i vaccini avrebbero accompagnato il Paese fuori dall’emergenza. Si doveva fare di più e questa è semplicemente una legge vergogna, una legge marchetta. Aveva più dignità la legge Mancia”.