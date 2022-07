Mantova. Ritrovata nel suo appartamento una donna morta da un mese. Il cane vivo ma denutrito e disidratato

- Advertisement -

AgenPress – Il corpo in avanzato stato di decomposizione nel box doccia e il cane, denutrito e disidratato in salotto, ma ancora con la forza di rispondere ai soccorritori. È questa la scena che si è presentata oggi pomeriggio ai vigili del fuoco quando sono entrati in un appartamento al quarto piano nella prima periferia di Mantova.

Come riporta La Gazzetta di Mantova, “la donna viveva sola al quarto piano del condominio, con il suo cagnolino. I vicini di pianerottolo non la vedevano da un po’. In più avevano cominciato a sentire uno sgradevole odore uscire dall’appartamento. Hanno provato a suonare, ma senza risposta, se non l’abbaiare del cane. Così è partita la chiamata al 115. I vigili del fuoco del comando di Mantova sono arrivati sul posto in pochi minuti: prima di rompere una finestra, hanno provato a vedere se la porta era chiusa. In effetti lo era ma non a chiave. E’ bastata una spinta e il portoncino d’ingresso si è aperto. Il corpo è stato trovato nel bagno, nel box doccia, dove la donna probabilmente si era sentita male e poi è deceduta. A causa dell’intenso caldo di questi giorni e della casa completamente chiusa, lo stato di decomposizione del corpo era molto avanzato”.

- Advertisement -

Da tempo avevano suonato alla porta, ma come risposta ottenevano solo i latrati del cane, sempre più fievoli mano a mano che i giorni passavano. Il primo esame medico sul corpo della donna parla di un decesso avvenuto probabilmente un mese fa e provocato da un malore causate dalle alte temperature.

Nella casa, tutta sigillata e molto calda, non è stato riscontrato alcun segno di effrazione e nel portafogli della donna c’era del denaro.

Il cagnolino miracolosamente è stato trovato ancora in vita, ma in stato di sofferenza e disidratato. Portato al canile municipale, è stato lavato e nutrito e ora si trova in custodia. Gli agenti si stanno occupando di rintracciare anche qualche famigliare della donna, che sembra avesse solo una sorella.