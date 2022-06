Marinella Pacifico (CI): “Resto nel Misto, cdx adotti linea riconoscibile e unitaria”

- Advertisement -

AgenPress. “Ieri ho detto definitivamente addio al costituendo gruppo parlamentare ‘Italia al Centro’. Ho revocato la richiesta di far parte della componente e ho scelto convintamente, come senatrice di Coraggio Italia, di restare nel Gruppo Misto.

In questo momento, dobbiamo rimanere fedeli ai nostri principi liberali, agli impegni presi lo scorso primo marzo con il governo, ma soprattutto leali agli italiani che attendono da noi coerenza e coesione nella gestione delle grandi sfide. Il cdx deve rafforzare la sua naturale postura moderata. Dobbiamo mantenere una linea riconoscibile ed unitaria, lontana dai populismi e dagli estremismi.

- Advertisement -

Siamo alle prese con siccità, crisi energetica ed alimentare, la guerra alle porte dell’Europa e le pressioni rappresentate dai flussi migratori. Due anni fa, ho fatto la stessa scelta del ministro Di Maio anticipando quello che sarebbe accaduto al M5S. Lontano dalle strategie di palazzo, che danneggiano solamente gli italiani, Coraggio Italia intende proseguire senza indugi nel solco politico già avviato. Portiamo avanti il progetto di crescita e radicamento nei territori.

Il nostro partito, fondato dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, rappresenta la politica del fare, il senso civico. Conta due senatori e una componente alla Camera. Numeri chiari e determinanti anche per la coalizione di cdx a cui naturalmente apparteniamo. L’idea che anima Coraggio Italia oggi è quella di dare al governo un sostegno forte e deciso per far sì che l’Italia sia convincente ed autorevole in Europa e nel mondo.

Posticipare le elezioni politiche all’ultima data costituzionalmente utile, ossia maggio 2023, è un’ipotesi che appare sempre più necessaria e razionale data la crisi internazionale, la variabile pandemia Covid-19 che si riaffaccia in molti Paesi, le scadenze del Pnrr del primo semestre ed il censimento per il ricalcolo dei collegi”.

- Advertisement -

Così in una nota, la Sen. Marinella Pacifico (Coraggio Italia, Gruppo Misto), commentando le prospettive del governo alla luce degli ultimi sviluppi politici nel nostro Paese.