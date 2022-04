Mariupol. 600 feriti nel bombardamento dell’acciaieria Azovstal. Colpito l’ospedale

- Advertisement -

AgenPress – Il sindaco di Mariupol ha detto che più di 600 persone sono rimaste ferite nel bombardamento russo che ha colpito la struttura ospedaliera improvvisata all’interno del complesso siderurgico assediato dell’Azovstal .

“Sapete già che hanno sganciato bombe sull’ospedale, bombe aeree hanno distrutto l’ospedale, e questo è un segno di un crimine di guerra, perché il numero dei feriti prima era di 170, e ora sono oltre 600″, il sindaco Vadym Boichenko, ha detto alla televisione ucraina.

L’impianto di Azovstal è stato pesantemente bombardato mercoledì notte, secondo più resoconti.

Boichenko ha anche affermato che i russi avevano allestito quattro centri di “filtrazione” nella città dove vengono controllati coloro che vogliono essere evacuati.

“Se qualcuno lascia la città ed è, in un modo o nell’altro, collegato con il servizio civile, con il servizio municipale, riceve la triste notizia che va in prigione. Queste persone sono detenute e torturate lì. Alcune famiglie che volevano partire per il territorio ucraino sono state costrette a recarsi nelle aree controllate dalla Russia”.