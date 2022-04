Mariupol. Bambini morti di fame nei rifugi mentre i soldati russi saccheggiano i negozi

- Advertisement -

AgenPress – “A Mariupol i corridoi umanitari sono quasi inesistenti, perché i militari russi non informano le persone chiuse nei rifugi”.

È quanto raccontano alcuni rifugiati di Mariupol, giunti in un centro di accoglienza a Dnipro.

L’unico modo per uscire e andare in Crimea o Russia, dove alla frontiere alcuni ci dicono di essere stati umiliati e costretti a stare nudi di fronte ai soldati. Nella città manca cibo e continuano il saccheggio dei negozi mentre molti sono stati costretti a bere acqua di neve. I primi a morire sono i bimbi più piccoli, per la fame”.