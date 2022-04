Mariupol. Battaglione Azov, bombardato ospedale da campo dell’acciaieria. Morti e feriti

- Advertisement -

AgenPress – “Bombardato l’ospedale da campo militare che si trova nell’acciaieria Azovstal: ci sono morti e nuovi feriti.” Lo riportano su Telegram – citati da Ukrinform – i soldati del battaglione Azov, che hanno anche postato un video di pochi secondo nel quale si vedono i primi soccorsi ai soldati rimasti sotto le macerie. “La sala operatoria è distrutta. Continuano a bombardare – scrivono ancora i soldati – ma la Convenzione di Ginevra garantisce la protezione delle istituzioni mediche ospedaliere e ai feriti dovrebbe essere fornita l’assistenza necessaria senza discriminazioni di alcun tipo”.

“La scorsa notte, l’impianto è stato colpito dall’attacco più forte fino ad ora. In primo luogo, c’è stato un massiccio attacco aereo con sette aerei Tu-22M3. Poi ci sono stati più di 50 attacchi aerei. A quanto pare, i Su-25 hanno funzionato o il Su-24. Non riesco a identificare poiché eravamo nel rifugio. Il bombardamento è stato inflitto nel luogo in cui si trovano i feriti gravemente, nell’ospedale”, ha detto Mykhailo Vershynin, capo della polizia di pattuglia di Mariupol, che si trovava ad Azovstal in mezzo a gli attacchi aerei.

“C’è il sospetto che dopo la pubblicazione delle foto dell’ospedale, il luogo sia stato identificato dal nemico. E non c’è stato solo un bombardamento, ma un massiccio bombardamento inflitto lì. Ci sono macerie, ci sono persone sotto le macerie. Lì sono morti e feriti. Cioè, i feriti sono feriti ancora una volta. Questa è una violazione di tutte le norme e regole di guerra. Questa è una violazione della Convenzione di Ginevra”.

