Mariupol. Bombardamento ospedale pediatrico. Mosca accusa l’Ucraina di una “messinscena”

AgenPress – L’esercito russo ha dichiarato di non aver compiuto un attacco all’ospedale di Mariupol, respingendo le notizie in merito come una provocazione informativa inscenata dalle autorità ucraine.

“Assolutamente nessun compito per colpire obiettivi a terra è stato svolto da aerei militari russi nell’area di Mariupol”, ha detto giovedì il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov.

“Il presunto attacco aereo che ha avuto luogo è una provocazione completamente una messinscena per mantenere la protesta pubblica anti-russa nel pubblico occidentale”

Konashenkov ha descritto i rapporti di un attacco aereo russo contro un ospedale di Mariupol il 9 marzo come “una provocazione informativa organizzata dal regime di Kiev”.

Il 9 marzo, il ministero della Difesa russo ha dichiarato un cessate il fuoco temporaneo per l’evacuazione in sicurezza dei residenti di Mariupol, ha affermato.

“Abbiamo ribadito in molte occasioni che le strutture mediche di Mariupol, incluso l’Ospedale 3, hanno cessato le loro normali operazioni alla fine di febbraio. Tutto il personale e i pazienti sono stati dispersi dai nazionalisti”, ha affermato Konashenkov.

“L’edificio dell’ospedale, grazie alla sua posizione tattica vantaggiosa vicino al centro della città, è stato convertito in una roccaforte del battaglione nazionale Azov. Lo riferiscono massicciamente i residenti della città che si sono trasferiti nelle aree controllate da Kiev così come in quelle controllata dalla Repubblica popolare di Donetsk”, ha detto Konashenkov.

“Le foto dei locali dell’ospedale contengono prove di due esplosioni in scena separate vicino all’ospedale. Una sotterranea e l’altra di bassa potenza diretta all’edificio dell’ospedale”, ha detto il portavoce del ministero della Difesa russo.

“La natura del danno esterno e interno all’edificio può fuorviare un pubblico di massa non professionale in Europa e negli Stati Uniti, per i quali è stata realizzata questa messa in scena, ma non esperti”, ha detto Konashenkov.

“Una munizione ad alto potenziale esplosivo, anche di potenza inferiore, semplicemente non avrebbe lasciato nulla delle pareti esterne dell’edificio. Sottolineo che i militanti intrappolati in città stanno commettendo tutti questi e altri crimini di guerra a Mariupol. Lo abbiamo ripetutamente avvertito come l’accerchiamento si stringe, il numero delle provocazioni naziste aumenterà. Non c’è nessun posto dove fuggire da lì”.