Mariupol. Catastrofe umanitaria. Tanti gli anziani che stanno morendo di fame

AgenPress – L’aggressione russa ha causato una catastrofe umanitaria su larga scala a Mariupol. Per più di due mesi la città è rimasta senza acqua, gas, elettricità, comunicazioni e un approvvigionamento alimentare ben consolidato. Ci sono ancora tra 130.000 e 170.000 persone in città, a cui gli occupanti non sono in grado di fornire cibo.

Si muore anche per la carestia e le condizioni antiigieniche che stanno mietendo la popolazione anziana. Lo ha affermato il consigliere del sindaco di Mariupol Petro Andryushchenko, stando all’agenzia Unian. “I residenti di Mariupol riferiscono di un tasso di mortalità atipico. Molte persone di mezza età stanno morendo”, ha precisato Andryushchenko. “Esaurimenti nervosi, mancanza di servizio medico, condizioni antiigieniche e la fame sono i quattro protagonisti dell’Apocalisse a Mariupol”, ha aggiunto. Il consigliere del sindaco è convinto che solo grazie all’evacuazione generale e all’arrivo degli aiuti umanitari si potranno salvare i residenti di Mariupol.