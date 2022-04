Mariupol. Comandante Azov. All’interno dell’acciaieria sono iniziate le evacuazioni dei civili

- Advertisement -

AgenPress – I combattenti ucraini assediati dalle forze russe all’interno dell’acciaieria Azovstal di Mariupol hanno confermato che un gruppo di civili è stato in grado di lasciare il sito.

Il vice comandante del battaglione Azov ucraino, Sviatoslav Palamar, ha affermato che il gruppo di 20 persone – tra cui donne e bambini – è stato trasferito in un “posto adatto”.

In precedenza, i media statali russi avevano affermato che 25 persone erano state evacuate. Non è chiaro dove siano stati portati.

Mosca è stata sottoposta a intense pressioni internazionali per consentire ai civili di andarsene.

Si pensa che centinaia di persone si rifugino nell’impianto, l’ultimo posto controllato dai soldati ucraini a Mariupol. Mosca ha chiesto di arrendersi. L’esercito ucraino afferma che gli attacchi aerei russi sono continuati.

“Al momento, l’operazione di salvataggio è in corso, condotta dai militari dell’Azov – salviamo i civili da sotto le macerie”, ha aggiunto il comandante.

“Queste sono donne, bambini e anziani. Ci auguriamo che questo processo venga ulteriormente esteso e che evacueremo con successo tutti i civili”, ha affermato.

“Per quanto riguarda i feriti – quelle persone che necessitano di cure mediche urgenti – non ci è chiaro il motivo per cui non vengono evacuati e la loro evacuazione nel territorio controllato dall’Ucraina non è in discussione”, ha aggiunto.

“Sottolineo che chiediamo di garantire l’evacuazione non solo per i civili ma anche per i nostri militari feriti che necessitano di cure mediche”.

La TASS, l’agenzia di stampa statale russa, ha dichiarato che un gruppo di civili ha lasciato l’acciaieria. Un corrispondente sul posto ha detto che un totale di 25 persone sono uscite, inclusi sei bambini di età inferiore ai 14 anni.

Si pensa che ci siano centinaia di persone all’interno del complesso siderurgico, comprese dozzine ferite durante un intenso bombardamento russo nelle ultime settimane. Le ultime immagini satellitari dell’impianto mostrano che molti dei suoi edifici sono stati ridotti in rovina.

I difensori dello stabilimento di Azovstal hanno affermato che gli attacchi di mercoledì notte hanno colpito l’ospedale improvvisato all’interno del complesso, aumentando notevolmente il numero di feriti.