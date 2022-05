Mariupol. Combattenti Azovstal in mano russa. Mosca e Kiev rivendicano la vittoria

- Advertisement -

AgenPress – Centinaia di combattenti ucraini, compresi i feriti portati in barella, hanno lasciato la vasta acciaieria di Mariupol dove hanno montato un’ostinata ultima resistenza e si sono consegnati in mano russa, segnando l’inizio della fine di un assedio che divenne un simbolo della resistenza dell’Ucraina all’invasione di Mosca .

Martedì la Russia ha definito l’operazione una resa di massa. Gli ucraini hanno evitato di usare quella parola, ma hanno detto che la guarnigione aveva completato la sua missione e che stavano lavorando per ritirare i combattenti rimasti.

Lunedì, più di 260 combattenti hanno lasciato lo stabilimento di Azovstal – il loro ultimo ridotto a Mariupol – e sono stati trasportati in due città controllate dai separatisti sostenuti da Mosca, hanno detto i funzionari di entrambe le parti. Altri combattenti – il cui numero preciso è sconosciuto – rimangono all’interno delle rovine del mulino fortificato che si estende per oltre 11 chilometri quadrati (4 miglia quadrate) nella città altrimenti ora controllata dai russi.

La caduta di Azovstal segnerebbe la completa cattura di Mariupol, una pietra miliare significativa in una delle battaglie più sanguinose della guerra. Darebbe alla Russia la sua più grande vittoria della guerra dopo molteplici battute d’arresto, sia militari che diplomatiche. Le sue truppe hanno subito perdite costose e il presidente Vladimir Putin è sempre più isolato a livello internazionale, con Finlandia e Svezia che hanno annunciato nei giorni scorsi che intendono aderire alla NATO , un duro colpo per il leader russo.

Oleksandr Danylyuk, un ex capo della sicurezza nazionale e ministro delle finanze ucraino, ha detto alla BBC che, poiché le forze ucraine non sono state in grado di liberare l’impianto, l’evacuazione negoziata nel territorio controllato dalla Russia era stata “l’unica speranza” per i difensori di Azovstal.

Chi resta nello stabilimento è ancora “in grado di difenderlo. Ma penso che sia importante capire che la loro missione principale è stata completata e ora le loro vite devono essere salvate”, ha affermato.

Un ritiro negoziato completo potrebbe salvare vite anche dalla parte russa, risparmiando le truppe sostenute dalla Russia da quella che quasi certamente sarebbe una battaglia sanguinosa e difficile per strappare la pianta labirintica al controllo ucraino.

Danylyuk ha aggiunto che gli evacuati dovrebbero essere scambiati con prigionieri russi, ma Vyacheslav Volodin, presidente della camera bassa del parlamento russo, ha affermato senza prove che ci sono “criminali di guerra” tra i difensori delle piante e che non dovrebbero essere scambiati ma processati.

La Russia ha ripetutamente falsamente descritto la guerra come una battaglia contro il nazismo e Volodin ha nuovamente sollevato quell’accusa.

Maliar, il funzionario ucraino, ha elogiato i combattenti, ma ha affermato che era impossibile liberarli “con mezzi militari”.

“I difensori di Mariupol hanno portato a termine tutte le missioni assegnate dai comandanti”, ha detto.

Il vice ammiraglio francese in pensione Michel Olhagaray, ex capo del centro francese per gli studi militari superiori, ha affermato che la caduta di Azovstal sarebbe più una spinta simbolica per la Russia che non militare.

“In effetti, Mariupol era già caduto, ma non simbolicamente a causa di questa incredibile resistenza”, ha detto. “Ora Putin può rivendicare una ‘vittoria’ nel Donbas”, la regione dell’Ucraina orientale che ora è il suo obiettivo.

Ma poiché i difensori dell’Azovstal hanno bloccato le truppe russe, anche l’Ucraina può affermare di aver vinto.

“Entrambe le parti potranno essere orgogliose o vantarsi di una vittoria – vittorie di diverso tipo”.