Mariupol. Combattenti Azovstal su autobus russi. Tribunale russo giudicherà se sono terroristi

- Advertisement -

AgenPress – Almeno sette autobus hanno trasportato altri combattenti ucraini dalle acciaierie Azovstal a Mariupol e portati nel territorio controllato dalla Russia.

I combattenti, che erano scortati dalle forze filo-russe, non sembravano essere feriti, ha detto un testimone all’agenzia.

- Advertisement -

La scorsa notte circa 50 militari gravemente feriti sono stati evacuati in un ospedale in una città controllata dalla Russia, mentre più di altri 200 sono stati portati in un’area controllata dai separatisti sostenuti dalla Russia.

I difensori di Mariupol sono stati dichiarati eroi da alcuni in Ucraina, mentre il consigliere presidenziale Mykhailo Podolyak ha affermato di aver “cambiato il corso della guerra”

La Russia ha chiesto alla sua Corte Suprema di designare il reggimento Azov ucraino come organizzazione terroristica.

- Advertisement -

Secondo l’agenzia di stampa russa Interfax, il ministero della Giustizia a Mosca ha affermato che un procedimento giudiziario “riconosce l’associazione nazionalista paramilitare ucraina ‘Azov’ (altri nomi usati: il battaglione ‘Azov’, il reggimento ‘Azov’) come organizzazione terroristica e il il 26 maggio è previsto il processo al bando delle sue attività sul territorio della Federazione Russa”.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha rifiutato di commentare se i difensori delle acciaierie – che ora sono sotto la custodia russa – sarebbero stati trattati come prigionieri di guerra o come criminali di guerra.

Il reggimento Azov è stato formato nel 2014, subito dopo che Mosca ha annesso la penisola ucraina della Crimea meridionale, per combattere le forze russe e i ribelli filo-russi nella regione orientale del Donbas.

Alcuni combattenti Azov originariamente avevano legami con gruppi nazionalisti e di estrema destra. Il reggimento fu successivamente incorporato nella Guardia nazionale ucraina.