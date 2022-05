Mariupol. Continua la resa dei combattenti dell’acciaieria Azovstal. In centinaia rimangono all’interno

- Advertisement -

AgenPress – Altri centinaia di combattenti ucraini che hanno preso posizione all’interno dell’acciaieria bombardata di Mariupol si sono arresi, portando il totale a oltre 1.700, ha detto la Russia giovedì, tra i timori internazionali sul destino dei prigionieri nelle mani di Mosca.

La Croce Rossa ha registrato i soldati come prigionieri di guerra per garantire il loro trattamento umano ai sensi delle Convenzioni di Ginevra.



Nel frattempo, nel primo processo per crimini di guerra tenuto dall’Ucraina, un soldato russo catturato ha testimoniato di aver sparato alla testa a un civile ucraino disarmato su ordine di un ufficiale e ha chiesto alla vedova della vittima di perdonarlo. Il soldato si è dichiarato colpevole all’inizio della settimana, ma i pubblici ministeri hanno presentato le prove contro di lui in linea con la legge ucraina.

A Mariupol, l’assedio di quasi tre mesi che ha trasformato la strategica città portuale in un simbolo degli orrori della guerra volgeva sempre più al termine mentre i combattenti nell’ultimo baluardo della resistenza continuavano ad abbandonare l’acciaieria Azovstal su ordine dall’alto per salvare le loro vite.

L’esercito russo ha detto che un totale di 1.730 soldati ucraini nelle acciaierie si sono arresi da lunedì. Almeno alcuni furono portati dai russi in un’ex colonia penale nel territorio controllato dai separatisti sostenuti da Mosca. Un funzionario separatista ha detto che altri sono stati ricoverati in ospedale.



Non era chiaro quanti combattenti fossero rimasti nel labirinto di tunnel e bunker dell’impianto. La Russia nelle ultime settimane aveva stimato di aver combattuto circa 2.000 soldati nelle acciaierie.

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha affermato di aver registrato centinaia di prigionieri di guerra dall’impianto in base a un accordo tra Russia e Ucraina. Non disse se avesse visitato i prigionieri.

Mentre l’Ucraina ha affermato di sperare di riportare i soldati in uno scambio di prigionieri, le autorità russe hanno minacciato di indagare su alcuni per crimini di guerra e di processarli, bollandoli come “nazisti” e criminali.

La difesa dell’acciaieria è stata guidata dal reggimento Azov dell’Ucraina, le cui origini di estrema destra sono state sfruttate dal Cremlino come parte del suo sforzo per trasformare la sua invasione come una guerra contro l’influenza nazista in Ucraina.

Tali minacce e accuse hanno sollevato timori di rappresaglie russe contro i combattenti catturati.

Amnesty International aveva spinto affinché la Croce Rossa avesse accesso alle truppe, citando esecuzioni illegali presumibilmente effettuate dalle forze russe in Ucraina e affermando che i difensori dell’Azovstal “non devono subire la stessa sorte”.

Lo svuotamento dell’impianto consentirebbe alla Russia di rivendicare il controllo completo di Mariupol, una vittoria tanto agognata ma che a questo punto ha un’importanza in gran parte simbolica poiché la città è già effettivamente sotto il controllo di Mosca e gli analisti militari affermano che la maggior parte delle forze russe che erano legati dai lunghi combattimenti sono già partiti.