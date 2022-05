Mariupol. Continuano i “difficili negoziati” sull’evacuazione dei feriti gravi dall’Azovstal

- Advertisement -

AgenPress – Proseguono difficili negoziati sul destino dei soldati ucraini ancora intrappolati nell’acciaieria Azovstal a Mariupol, ha affermato Pavlo Kyrylenko, capo dell’amministrazione militare della regione di Donetsk.

“Sono in corso difficili negoziati, e sono ancora in corso in questo momento, per salvare i difensori — gradualmente — perché la Federazione Russa sta cercando di dettarne le condizioni e le esigenze il più possibile. Pertanto, in primo luogo, saranno combattenti gravemente feriti”, ha detto.

Kyrylenko ha fatto eco ai commenti del vice primo ministro ucraino Iryna Vereshchuk secondo cui la parte ucraina non avrebbe offerto commenti dettagliati sul processo.

- Advertisement -

“Dobbiamo parlarne solo quando le persone saranno al sicuro. Solo allora daremo commenti. I negoziati sono in corso e sono davvero molto difficili. Perché, in primo luogo, la Federazione Russa li cambia sempre [le condizioni]. E anche quelle gli accordi raggiunti non sono un accordo al 100% con la Russia”, ha spiegato.

Nel frattempo, ha detto, i russi hanno continuato ad attaccare Avozstal dall’alto. “Queste sono bombe pesanti, sottovuoto e ad alto potenziale esplosivo”, ha detto il funzionario.

I soldati russi stanno cercando di entrare, dice il sindaco di Mariupol, Petro Andryushenko, che su Telegram pubblica anche delle immagini in cui si vedono alcuni soldati russi che si avvicinano al muro di cinta e cercano di scavalcarlo per introdursi nell’impianto. “Le truppe russe sotto copertura dei bombardamenti stanno cercando di irrompere nel territorio dello stabilimento metallurgico Azovstal, dove si stanno difendendo i combattenti ucraini della guarnigione di Mariupol”, scrive Andryushenko, che aggiunge: “La situazione si complica di giorno in giorno”.