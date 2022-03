Mariupol. E’ “inferno sulla terra”. 300mila senza acqua, luce e al freddo. Respinta la richiesta di resa

- Advertisement -

AgenPress – “Inferno sulla terra”. È così che Yaroslav Zhelezniak, un parlamentare ucraino di Mariupol, ha descritto la situazione della città circondata dalle forze russe, che hanno impedito la creazione di corridoi per consentire la distribuzione degli aiuti umanitari.

Circa 300.000 residenti sono intrappolati all’interno, senza elettricità, acqua corrente o riscaldamento. E poiché le scorte di cibo e medicinali si stanno esaurendo, la crisi potrebbe peggiorare, con persone che soffrono la fame e si diffondono malattie.

I residenti trascorrono la maggior parte del loro tempo in rifugi e scantinati mentre la Russia continua il suo incessante attacco alla città, da terra, aria e mare, affermano i funzionari.

Le immagini mostrano una città in rovina, con interi quartieri devastati. Il sindaco, Vadym Boychenko, ha detto la scorsa settimana che oltre l’80% degli edifici residenziali era stato danneggiato o distrutto, un terzo dei quali irreparabile.

I corpi vengono lasciati nelle strade perché è troppo pericoloso prenderli. Quando vengono finalmente raccolti, alcuni finiscono per essere sepolti in fosse comuni, un altro simbolo dell’orrore lì.

Il termine stabilito dalla Russia per le autorità di Mariupol per consegnare la città è ora scaduto e gli ucraini hanno rifiutato i termini.

Mariupol, che prima della guerra ospitava circa 450.000 persone, è stata quasi costantemente attaccata dalle forze russe dall’inizio di marzo con immagini satellitari che mostrano una significativa distruzione delle aree residenziali.

Sebbene l’ultimatum russo sembrava offrire a coloro che sceglievano di arrendersi un passaggio sicuro fuori dalla città, non offriva tali garanzie per coloro che erano rimasti.

La Russia è stata ripetutamente accusata di aver preso di mira i civili, con residenti intrappolati che descrivono l’assalto come “l’inferno”.

Gli attacchi russi hanno portato a un totale collasso dei servizi di base, con i residenti che non hanno accesso a gas, elettricità o acqua. I corpi vengono lasciati in strada perché o non c’è più nessuno a raccoglierli, o semplicemente è troppo pericoloso provarci.

Un funzionario della città ha detto che le persone hanno paura di lasciare i loro rifugi sotterranei anche per procurarsi l’essenziale, il che significa che stavano cercando di bere meno acqua e mangiare meno cibo, uscendo solo per preparare pasti caldi.