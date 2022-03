Mariupol è sull’orlo di una “catastrofe umanitaria”, non c’è cibo, luce, acqua e riscaldamento

Le persone sono costrette a sciogliere la neve per bere e a tagliare la legna per cucinare e riscaldarsi a temperature sotto lo zero.

Mariupol è un obiettivo strategico chiave per la Russia. Occuparlo consentirebbe ai ribelli sostenuti dalla Russia nell’Ucraina orientale di unire le forze con le truppe in Crimea, la penisola meridionale annessa dalla Russia nel 2014.