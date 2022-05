Mariupol. I civili dell’Azovstal si stanno dirigendo con gli autobus verso Zaporizhzhia

- Advertisement -

AgenPress – La colonna di sfollati di Mariupol assediata si sta lentamente dirigendo verso il centro di evacuazione qui a Zaporizhzhia. Gli autobus stanno viaggiando per centinaia di miglia attraverso il territorio detenuto dai separatisti sostenuti da Mosca.

Il sindaco di Mariupol Vadym Boichenko ha affermato che un convoglio di evacuazione ha iniziato a spostarsi dalla città costiera di Berdiansk, a circa 50 miglia (85 chilometri) a ovest della città assediata, verso il territorio detenuto dall’Ucraina.

Il convoglio include molte delle prime persone evacuate dall’acciaieria Azovstal .

“Ora la colonna si sta muovendo in direzione di Zaporizhzhia. Questa evacuazione è ancora in corso, quindi forniamo informazioni molto limitate”, ha detto Boichenko alla televisione ucraina.

“Ci aspettiamo che funzionerà, che i nostri residenti, quelli che si sono nascosti per più di due mesi ad Azovstal, raggiungano il territorio controllato dall’Ucraina”.

Boichenko era meno ottimista riguardo alle persone ancora intrappolate ad Azovstal.

“I civili rimangono ad Azovstal. Sfortunatamente, la distruzione viene aggiunta lì. Sia l’artiglieria nemica che gli aerei hanno colpito queste strutture ieri”, ha aggiunto Boichenko.

“Stanno anche aspettando di essere evacuati. Più di 200 locali si nascondono ancora nella zona. E anche lì i nostri ragazzi [militari] continuano a difendere Mariupol, il nostro stato”.

Boichenko ha affermato che è rimasto molto difficile per migliaia di persone a Mariupol lasciare il territorio controllato dalla Russia. Ha detto che 2.000 residenti rimangono bloccati nell’area di Berdiansk.

Tra le persone a bordo ci sono circa 100 donne e bambini che hanno trascorso più di 60 giorni in tunnel labirintici sotto l’acciaieria Azovstal. Fu costruito per resistere a un’esplosione nucleare e allo scoppio della guerra molti civili usarono le vaste camere sotterranee dell’impianto come rifugio. Viene anche utilizzato da un gruppo di combattenti ucraini che stanno facendo un’ultima resistenza sul sito, anche se la città intorno a loro è caduta dopo settimane di bombardamenti russi.

Il 29 aprile le Nazioni Unite e il Comitato internazionale della Croce Rossa hanno avviato un’operazione coordinata con Ucraina e Russia per far emergere donne, bambini e anziani dalle acciaierie. Proseguono i negoziati per il rilascio di altri 200 civili ancora intrappolati lì. Anche i residenti di Mariupol sono stati invitati a unirsi al convoglio se potevano raggiungere un punto di incontro.

Si pensa che nella città ucraina meridionale, ora occupata dalle forze russe, vivano ancora circa 100.000 civili.