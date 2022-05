Mariupol. I combattenti dell’acciaieria Azovstal dovrebbero essere scambiati con prigionieri di guerra russi

- Advertisement -

AgenPress – L’evacuazione dei combattenti ucraini dalla loro ultima roccaforte a Mariupol segna probabilmente la fine della battaglia mortale durata mesi per la città.

La difesa delle truppe delle acciaierie Azovstal con pochissimo cibo e acqua, e sotto l’intenso bombardamento russo, divenne un simbolo della resistenza ucraina. Si dice che centinaia di persone avessero urgente bisogno di assistenza medica e le immagini dall’interno dello stabilimento mostravano uomini con braccia rotte e arti amputati. I loro parenti hanno chiesto disperatamente un accordo per salvarli.

- Advertisement -

Il vice ministro della Difesa ucraino, Hanna Maliar, ha detto che 53 combattenti feriti sono stati portati in un ospedale nella città di Novoazovsk, controllata dalla Russia, mentre altre 211 persone sono state trasportate a Olenivka, una città controllata dai separatisti sostenuti dalla Russia. Tutti gli sfollati, ha detto, sarebbero soggetti a una “procedura di scambio”.

Ma i dettagli di quanto concordato rimangono poco chiari. La speculazione è che i combattenti evacuati saranno scambiati con prigionieri di guerra russi, ma ciò non è stato confermato ufficialmente. Centinaia di combattenti rimangono nell’impianto e non è chiaro nemmeno quando e come verranno evacuati.

Quanto a Mariupol, la maggior parte ora giace in rovina. Funzionari locali affermano che decine di migliaia di persone sono state uccise, con molti dei loro corpi ancora sotto le macerie degli edifici distrutti.

- Advertisement -

L’esercito ucraino ha affermato che sta lavorando per evacuare tutte le truppe rimanenti dalle acciaierie dopo mesi di bombardamenti, poiché termina la sua difesa dell’impianto.

“La guarnigione ‘Mariupol’ ha portato a termine la sua missione di combattimento”, ha affermato in una nota lo stato maggiore delle forze armate ucraine.

“Il comando militare supremo ha ordinato ai comandanti delle unità di stanza ad Azovstal di salvare la vita del personale”.

Si pensa che circa 600 soldati fossero all’interno dell’acciaieria, ma non è chiaro esattamente quanti ne rimangano.

“Speriamo di poter salvare la vita dei nostri ragazzi”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso mattutino.

“Tra loro ci sono feriti gravemente. Stanno ricevendo cure. L’Ucraina ha bisogno di eroi ucraini vivi”.