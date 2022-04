Mariupol. Il Maggiore Volyna chiede aiuto. “Ci restano poche ore, aiutateci. Civili e feriti senza acqua, cibo e medicine”

- Advertisement -

AgenPress – In un video inviato alla BBC e ad altri media, il maggiore Serhiy Volyna ha affermato che le sue truppe non si sarebbero arrese, ma ha chiesto assistenza internazionale per i 500 soldati feriti e centinaia di donne e bambini che si nascondevano con loro in un’acciaieria nel città.

“Questo è il nostro ultimo discorso al mondo. Potrebbe essere l’ultimo in assoluto. È possibile che ci siano rimasti solo giorni o ore”.

“Chiediamo ai leader mondiali di aiutarci. Li esortiamo a organizzare un’evacuazione per portarci in un paese terzo”.

“Non deporremo le armi”, ha detto in un’intervista al Washington Post, ha annunciato che i suoi soldati non si arrenderanno, “nemmeno quando le forze russe si avvicineranno con una raffica di fuoco costante”.

La 36a brigata marina, l’ultima roccaforte dell’Ucraina a Mariupol, ha finora resistito nonostante fosse ampiamente in inferiorità numerica: il maggiore Serhiy Volyna ha detto che lui e i suoi soldati continueranno “a condurre operazioni di combattimento e a completare i nostri compiti militari fintanto che li riceviamo … Non deporremo le nostre armi”.

I soldati russi usano costantemente “aviazione, artiglieria e artiglieria navale di vari sistemi” e cercano di “condurre azioni d’assalto con la copertura di carri armati e veicoli da combattimento di fanteria”, ha detto Volyna, secondo cui nell’acciaieria di Mariupol, dove stanno cercando rifugio soldati e centinaia di civili, almeno 500 persone sono ferite. “E’ nel seminterrato dove le persone marciscono. Non ci sono farmaci”, ha detto. “Speriamo vivamente che il presidente Biden ci ascolti e ci aiuti a risolvere la nostra situazione”, ha aggiunto Volyna. “Combattiamo fino all’ultimo, ma abbiamo pochissimo tempo a disposizione”.

Non ha detto quante truppe ucraine erano rimaste nello stabilimento, ma ha detto che avevano “un buon spirito combattivo”. Tuttavia, la situazione dei feriti era “pessima”. “Sono in un seminterrato, stanno solo marcendo lì”.

Mariupol è stato un obiettivo strategico per la Russia da quando le sue forze hanno invaso l’Ucraina a febbraio. Il presidente ucraino, Voloymyr Zelensky, ha detto alla BBC la scorsa settimana che credeva che fino a 20.000 persone potessero essere state uccise a Mariupol dal bombardamento russo della città e che un numero sconosciuto fosse stato portato in territorio russo.