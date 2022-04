Mariupol. La lunga attesa degli sfollati. Sindaco, oggi ancora nessuna evacuazione civili

- Advertisement -

AgenPress – Nessun autobus è riuscito ad arrivare oggi a Mariupol per le evacuazioni di civili. Lo ha detto in una conferenza stampa il sindaco Vadym Boychenko, citato dalla Bbc, secondo cui circa 200 persone sono in attesa. L’imbarco era previsto intorno alle 14 locali (le 13 in Italia). Le persone evacuate ieri sono state 80, ha aggiunto il sindaco.

Tre bus scolastici partiti da Mariupol con a bordo diverse donne e bambini sono giunti questo pomeriggio a Zaporizhzhia, dopo aver trascorso la notte a Berdyansk. Nessuna evacuazione di civili è prevista oggi dall’acciaieria Azvostal.

Quattro autobus dovrebbero arrivare nelle prossime ore. Questo pomeriggio sono arrivate dalla regione di Zaporizhzhia circa due dozzine di auto che trasportavano sfollati.

I volontari si sono precipitati al convoglio di auto per prendere nomi, raccogliere informazioni e controllare gli effetti personali nelle auto.

C’è una sensazione di tensione tra coloro che aspettano gli autobus in arrivo da Mariupol. Il governo regionale rimane ottimista sul fatto che arriveranno, ma i tempi rimangono molto poco chiari.