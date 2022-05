Mariupol. La Russia “prende d’assalto” l’acciaieria. Tenente Azov: “noi abbandonati dal governo”

- Advertisement -

AgenPress – Le forze russe stanno conducendo “operazioni d’assalto” sull’acciaieria Azovstal a Mariupol, sostenute da carri armati e fuoco di artiglieria, afferma il ministero della Difesa ucraino.

Il portavoce del ministero della Difesa Oleksandr Motuzyanyk afferma che non escluderà la possibilità di futuri attacchi aerei sull’impianto, dove le ultime truppe ucraine rimaste sono rintanate a Mariupol.

“A Mariupol, il nemico continua a bloccare le nostre unità nella fabbrica Azovstal. Con l’aiuto dell’artiglieria e del fuoco dei carri armati, [le truppe russe] continuano il loro assalto”, ha detto Motuzyanyk in una conferenza stampa.

Aggiunge che ora ci sono sette lanciatori russi di calibro con capacità di munizioni fino a 50 missili nel Mar Nero.

Putin in precedenza aveva detto al suo ministro della Difesa di non prendere d’assalto l’Azovstal, per evitare la perdita di vite russe, e Mosca ha negato le precedenti accuse ucraine di aver preso d’assalto il complesso. Ma negli ultimi giorni le forze sostenute dal Cremlino avrebbero intensificato il fuoco sulle acciaierie.

“Il nostro governo ha fallito la difesa di Mariupol, non ha garantito prima di tutto la sicurezza via mare. La gente ci chiama eroi viventi. Molte persone hanno rinunciato alla loro vita per la città, per il Paese, per il popolo dell’Ucraina. Sapete, potremmo facilmente ritirarci da Mariupol. Molti mesi fa, quando abbiamo visto la situazione diventare critica, abbiamo deciso di stare abbiamo anche avuto l’ordine di difendere Mariupol. La resa è inaccettabile perché non possiamo concedere un regalo così grande al nemico”, spiega il tenente Ilya Samoilenko, responsabile dell’intelligence del reggimento Azov, in un’intervista riportata sul quotidiano ‘La Stampa’.

“Il problema è che molte delle autorità ufficiali hanno sabotato la difesa dell’Ucraina negli ultimi due anni. La guerra è iniziata 8 anni fa e non il 24 febbraio. Il governo ci ha lasciati soli, ci sentiamo abbandonati. Il nostro addestramento anni fa è stato sabotato dai funzionari, dalla burocrazia, dal governo”.