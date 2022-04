Mariupol. Le mogli dei difensori dell’acciaieria chiedono l’evacuazione dei soldati

- Advertisement -

AgenPress – Due donne ucraine i cui mariti stanno difendendo un’acciaieria assediata nella città meridionale di Mariupol chiedono che qualsiasi evacuazione dei civili includa anche i soldati, dicendo che temono che le truppe vengano torturate e uccise se lasciate indietro e catturate da forze russe.

“Anche le vite dei soldati contano. Non possiamo parlare solo di civili”, ha detto Yuliia Fedusiuk, 29 anni, moglie di Arseniy Fedusiuk, membro del reggimento Azov a Mariupol. “Speriamo di poter salvare anche i soldati, non solo morti, non solo feriti, ma tutti”.

- Advertisement -

Lei e Kateryna Prokopenko, il cui marito, Denys Prokopenko, è il comandante dell’Azov, hanno lanciato venerdì a Roma il loro appello per l’assistenza internazionale per evacuare lo stabilimento Azovstal, l’ultima roccaforte della resistenza ucraina nella strategica città portuale ora bombardata.

Si stima che circa 2.000 difensori ucraini e 1.000 civili siano rintanati nella vasta rete sotterranea di bunker dell’impianto, in grado di resistere agli attacchi aerei. Ma le condizioni sono diventate più terribili, con cibo, acqua e medicine in esaurimento, dopo che le forze russe hanno lanciato “bunker buster” e altre munizioni negli ultimi giorni.