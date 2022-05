Mariupol. Le truppe russe hanno deportato quasi 40.000 persone in Siberia per lavorare

- Advertisement -

AgenPress – Le forze russe hanno deportato quasi 40.000 persone da Mariupol in Russia o nella Repubblica popolare separatista di Donetsk.

Lo ha detto martedì il sindaco di Mariupol Vadym Boichenko durante un briefing presso il media center Ucraina-Ukrinform.

“Abbiamo già verificato le liste di coloro che sono stati deportati da Mariupol in Russia o il cosiddetto DPR. Quasi 40.000 persone. Ora hanno cominciato a nascondere queste liste. Purtroppo al momento non siamo in grado di verificare tutto, ma stiamo continuando il lavoro”, ha detto Boichenko.

L’esercito russo “porta la popolazione locale alla periferia della Russia, nell’Estremo Oriente o in Siberia e lì la usa per vari lavori”, ha detto Boichenko, aggiungendo che ai residenti di Mariupol viene rilasciato un certificato di reinsediamento e sono coinvolti in “umiliazioni lavoro.”