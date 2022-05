Mariupol. Le truppe russe usano i camion degli “aiuti umanitari” per i corpi dei civili uccisi

- Advertisement -

AgenPress – “Suona strano, ma stanno trasportando corpi nei camion per “aiuti umanitari”. Cioè, gli stessi camion che portano “aiuti umanitari” a Mariupol, sulla via del ritorno, vengono caricati con i corpi dei morti. Se ci sono molti corpi, vengono con il camion direttamente a casa. Se ci sono meno corpi, caricano questo terribile carico nei magazzini vicino al supermercato Metro, dove sono imballati i corpi dei morti “, ha detto Andryushchenko.

Secondo le informazioni preliminari, i camion vanno al crematorio mobile di Khatsyzsk, ma questa informazione è ancora in fase di chiarimento, ha osservato il consigliere del sindaco.

“Questo non è l’unico caso, ma un meccanismo davvero diffuso e raffinato… Terribile “ottimizzazione” della logistica. Il cibo in cambio di cadaveri è il vero volto della Russia”, ha detto Andryushchenko.

Il consigliere del sindaco di Mariupol ha affermato che le informazioni sul trasporto dei corpi da Mariupol alle fosse comuni sono state ricevute da varie fonti.

Durante l’organizzazione del tour del propagandista, il servizio stampa DNR ha reso pubblico un video di un drone per l’immagine “Vita salvata”. In uno degli scatti abbiamo notato una folla di grandi camion, veicoli speciali e persone vicino ai rottami di una delle case. Nei video precedenti di quel giorno, abbiamo notato la mancanza di attrezzature e camion vicino a quella casa.

A quel tempo, i camion sono stati utilizzati per il trasporto di aiuti umanitari nella campagna di pubbliche relazioni di Pushylin. Questo ci ha portato a una terribile supposizione”, ha detto Andryushchenko.

Per ricordare, secondo il consiglio comunale di Mariupol, in due mesi l’esercito russo ha ucciso il doppio delle persone in città, rispetto ai fascisti per due anni di occupazione della città durante la seconda guerra mondiale.

L’altro giorno, “Azov” ha mostrato come le petroliere russe a Mariupol sparano a una casa con civili.