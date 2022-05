Mariupol. Migliaia le vittime civili. Bachelet, molti i crimini di guerra commessi dai russi

- Advertisement -

AgenPress – Migliaia di civili sono stati uccisi nella città sud-orientale di Mariupol e “la vera portata” delle presunte atrocità deve ancora essere rivelata.

Lo ha affermato giovedì l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet.

L’ufficio di Bachelet continua a indagare sulle accuse di violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Ucraina, “molti dei quali possono costituire crimini di guerra”, ha affermato durante una sessione speciale del Consiglio per i diritti umani sull’Ucraina a Vienna.

In aree di intense ostilità, come Mariupol, è stato difficile per la sua squadra accedere e raccogliere informazioni, ha affermato Bachelet.

Nella regione di Kiev, l’uccisione di civili “sembra spesso intenzionale, perpetrata da cecchini e soldati”

La scorsa settimana, il suo team ha visitato 14 città e villaggi nelle aree di Kiev e Chernihiv e “ha ascoltato testimonianze dirette di parenti, vicini e amici uccisi, feriti, detenuti e scomparsi”

“Finora oltre 1.000 corpi di civili sono stati recuperati nella sola regione di Kiev. Alcune di queste persone sono state uccise durante le ostilità, altre sembrano essere state sommariamente giustiziate” e altre sembrano essere morte a causa dello stress delle ostilità e della mancanza di assistenza medica aiuto, disse. Alcuni sembravano essere stati torturati, ha aggiunto.

Bachelet ha ribadito i suoi appelli a “entrambe le parti in conflitto” per rispettare il diritto umanitario internazionale.