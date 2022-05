Mariupol. Nelle scuole è iniziata la russificazione dei bimbi ucraini. Tutta l’estate per imparare il russo

- Advertisement -

AgenPress – Nella Mariupol occupata, i russi hanno prolungato l’anno scolastico fino alla fine dell’estate per preparare le scuole al programma russo.

Lo ha detto il onsigliere del sindaco di Mariupol Petro Andryushchenko.

“Gli occupanti hanno annunciato l’estensione dell’anno scolastico fino al 1 settembre. Cioè, senza ferie. L’obiettivo principale: de-ucrainizzazione e preparazione per l’anno scolastico nell’ambito del programma russo.

“Per tutta l’estate dovranno studiare lingua, letteratura e storia russa e matematica in russo. Gli occupanti hanno in programma di aprire 9 scuole. Tuttavia, finora sono riusciti a trovare solo 53 insegnanti, sei per scuola: questo è un buon esempio dell’istruzione russa a Mariupol sotto l’occupazione russa”.

Andryushchenko ha inoltre riferito che le autorità russe hanno installato 12 grandi schermi tv nelle strade per trasmettere la loro “propaganda ostile”.

“Il potere occupante ha iniziato attivamente a ‘migliorare la vita’ dei residenti di Mariupol, non tanto nella realtà quanto nella percezione. Ieri gli occupanti hanno lanciato tre programmi di propaganda mobile e installato 12 televisori da 75 pollici in tutti i luoghi di raduno di massa ed i luoghi di accesso all’acqua, dove le sciocchezze della propaganda sul miglioramento della vita circolano costantemente

“Tutti i libri contenenti” contenuti estremisti “sono stati rimossi”, ha scritto Andryushchenko.

“Tutti i libri di testo sulla storia dell’Ucraina appartengono all’estremista. In particolare, perché il movimento di liberazione e la Moscovia. Sull’UPA e Stepan Andreevich (Bandera – ndr) Generalmente muto. Gli stessi libri di testo sulla letteratura. Perché Stus – di nuovo un estremista.

Di conseguenza, tutti i libri in lingua ucraina furono confiscati per essere distrutti. Mariupol è il prossimo. Tutti i libri saranno distrutti. Non c’è differenza tra denuncia e nazismo”.