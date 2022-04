Mariupol. Possibile sbarco navale delle forze russe, bombardano i residenti e bloccano gli aiuti

- Advertisement -

AgenPress – Sono in corso di verifica le informazioni sui possibili preparativi da parte della Russia per un’operazione di sbarco navale a Mariupol.

Lo ha annunciato il viceministro della Difesa Hanna Malyar in TV, riferisce il corrispondente di Ukrinform.

“Durante il giorno, il nemico ha effettuato attacchi aerei su Mariupol, ci sono stati assalti al porto. E si stanno verificando informazioni che il nemico si sta preparando per un’operazione di sbarco … Mariupol è in piedi, ma le forze armate si stanno difendendo con forza. , perché, in effetti, ora è uno scudo che protegge l’Ucraina. Dal fatto che tutte queste truppe russe sono concentrate lì, in modo che non si spingano oltre, in altre regioni dell’Ucraina “- ha aggiunto Malyar, secondo la quale le forze armate negli ultimi giorni hanno respinto 10 attacchi nemici nelle aree di Donetsk e Luhansk.

Il viceministro ha anche osservato che la situazione a Kharkiv è stabilmente difficile: parte della città è bloccata, continuano gli attacchi nemici sulla città.

Secondo quanto riferito, l’aggressione della Russia ha causato una delle più grandi catastrofi umanitarie a Mariupol. Gli invasori bombardano i residenti disarmati e bloccano gli aiuti umanitari.