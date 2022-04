Mariupol. Previsto per oggi un corridoio umanitario. Civili senza acqua e cibo intrappolati dai russi

AgenPress – Un corridoio umanitario è stato concordato con la Russia per l’evacuazione di donne, bambini e anziani dalla città assediata di Mariupol, ha detto il vice primo ministro ucraino Iryna Vereshchuk.

“Data la catastrofica situazione umanitaria a Mariupol, è in questa direzione che concentreremo i nostri sforzi oggi”, ha detto a Telegram.

“Siamo riusciti a concordare in anticipo un corridoio umanitario per donne, bambini e anziani. Ritrovo a Mariupol oggi, 20 aprile, dalle 14:00 [14:00 locali] all’angolo tra Taganrog Street e 130a divisione Taganrog”.

Il convoglio si sarebbe spostato da Mariupol verso Manhush e poi attraverso la città di Berdyansk, controllata dai russi, quindi a nord verso la città di Zaporizhzhia, controllata dagli ucraini, ha detto Vereshchuk.

“A causa della situazione di sicurezza molto difficile, possono verificarsi cambiamenti durante il corridoio”, ha detto. “Quindi, per favore, segui gli annunci ufficiali pertinenti. Faremo del nostro meglio per far funzionare tutto correttamente”.

Decine di migliaia di civili rimangono nella città, che è stata accerchiata dalle forze russe per settimane e sotto incessanti bombardamenti.

Il vicesindaco Sergei Orlov afferma che ci sono circa 130.000 cittadini che vivono ancora bloccati per più di 50 giorni e soffrono per la mancanza di cibo, acqua, medicine e aiuto.

I cittadini che stanno vivendo continui bombardamenti e attacchi aerei stanno incontrando “la mancanza di tutto, la mancanza di vita”.

Orlov afferma che i soldati ucraini a Mariupol stanno trovando “molto difficile” sconfiggere i russi, che circondano l’acciaieria Azovstal. Le truppe russe continuano a usare armi pesanti e ad effettuare attacchi aerei e bombardamenti da navi da guerra con missili, rendendo difficile la sconfitta per gli ucraini. L‘Ucraina ha bisogno di armi pesanti il ​​prima possibile per mantenere la città.