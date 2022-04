Mariupol. Putin annulla assalto acciaieria. All’interno civili, soldati ucraini e battaglione Azov

- Advertisement -

AgenPress – Vladimir Putin ha ordinato alle truppe russe di non prendere d’assalto l’acciaieria Azovstal, dicendo loro di sigillare l’area in modo che anche una “mosca” non possa scappare.

Putin ha proclamato un “successo” lo sforzo delle forze russe per catturare Mariupol, ma ha ordinato alle forze russe di fermarsi fuori dalla fabbrica e bloccarla “in modo che una mosca non possa passare”.

Sembra che la Russia abbia deciso che non ha bisogno di completare la conquista e cercherà invece di far morire di fame gli ultimi difensori ucraini.

Se questo porterà alla loro lenta resa, o darà loro la possibilità di evadere dal complesso, sarà importante, non solo militarmente ma anche per il morale ucraino.

In un incontro con il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, Putin ha dichiarato: “Completare il compito militare di liberare Mariupol è un grande risultato, mi congratulo con te”.

Le forze ucraine detengono ancora l’acciaieria e Shoigu ha detto a Putin che le forze russe avrebbero avuto bisogno di tre o quattro giorni per prendere il controllo della fabbrica.

“In questo caso, dobbiamo pensarci – ha detto Putin riferendosi al possibile assalto all’acciaieria -. Voglio dire, dobbiamo sempre pensarci, ma soprattutto in questo caso, dobbiamo pensare a preservare la vita e salute dei nostri soldati e ufficiali. Non c’è bisogno di addentrarci in quelle catacombe e strisciare sottoterra, sotto quelle strutture industriali”, ha sottolineato il capo dello Stato durate il suo colloquio con il ministro della Difesa, Sergej Shoigu, secondo quanto riferisce la Tass. “Blocca questa zona industriale in modo che nemmeno una mosca possa entrare o uscire”.

La massiccia pianta di quattro miglia quadrate è diventata l’ultimo bastione della resistenza ucraina a Mariupol.

Ma chi sono i combattenti rimasti dentro? La 36a Brigata Marine è rintanata nello stabilimento.

Mercoledì, il suo comandante, il maggiore Serhiy Volyna, ha detto che le sue truppe non si sarebbero arrese, ma ha chiesto assistenza internazionale per i 500 soldati feriti e centinaia di donne e bambini che secondo lui si nascondevano con loro nell’acciaieria.

L’altra unità dell’acciaieria è la Brigata Azov, dal nome del Mar d’Azov che collega Mariupol al resto del Mar Nero.

Azov è una milizia legata ai nazionalisti di estrema destra che è stata successivamente incorporata nella Guardia nazionale ucraina. Il loro numero è stato stimato in circa 900.

I marines hanno collaborato con l’Azov a Mariupol la scorsa settimana.

Non è chiaro quante truppe ucraine siano rimaste nello stabilimento, anche se il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha affermato che ce n’erano più di 2.000.

Putin ha detto che la Russia offrirà ai difensori ucraini ancora nello stabilimento di deporre le armi.

“La parte russa garantisce la loro vita e un trattamento dignitoso in conformità con gli atti legali internazionali pertinenti”, ha affermato. “Tutti i feriti riceveranno assistenza medica qualificata”.

I comandanti ucraini sul campo hanno affermato che le forze russe non hanno rispettato gli accordi per aprire corridoi umanitari o far rispettare il cessate il fuoco e hanno continuato a bombardare la città.

La città portuale è stata quasi completamente distrutta da settimane di bombardamenti russi e decine di migliaia di civili attendono ancora l’evacuazione, secondo i funzionari ucraini.