Mariupol. Putin disposto tregua per civili Azovstal. Sindaco chiede stop bombe per un giorno intero

AgenPress – La Russia è pronta a smettere di sparare e consentire ai combattenti delle acciaierie Azovstal nella città portuale assediata di Mariupol, in Ucraina, di lasciare lo stabilimento, insieme a tutti i civili che sono ancora all’interno.

Il ministero della Difesa russo si dice pronto per un cessate il fuoco umanitario presso l’acciaieria, se i soldati ucraini si arrendono.

“Dichiariamo ancora una volta che la Russia è pronta in qualsiasi momento a introdurre un regime di silenzio e ad annunciare una pausa umanitaria per l’evacuazione dei civili”, avrebbe detto il ministero della Difesa, aggiungendo che il cessate il fuoco inizierebbe con “l’innalzamento dei bianchi bandiere” dalle forze ucraine.

Il sindaco di Mariupol, Vadym Boychenko, ha affermato che è necessario “un giorno intero di cessate il fuoco” per evacuare i civili. “L’altro ieri, abbiamo pianificato una via di evacuazione” per queste persone, ha detto. “Tuttavia, le forze russe hanno continuato a bombardare l’impianto e non siamo riusciti a far uscire le persone da lì”.