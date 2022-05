Mariupol. Ripresa l’evacuazione dall’acciaieria di Azovstal. Ne rimangono centinaia all’interno

- Advertisement -

AgenPress – L’evacuazione dei residenti di Mariupol è ripresa questa mattina, ha detto a Radio Svoboda il consigliere del sindaco Petro Andryushchenko .

“Secondo le nostre informazioni, gli autobus partivano da Mariupol. Previo accordo, gli autobus verranno a prendere le persone nei villaggi di Mangush e Berdyansk. È consentito anche unirsi alla colonna con mezzi propri. Speriamo che migliaia dei nostri residenti di Mariupol che sono rimasti bloccati sulla strada da Mariupol a Zaporizhia (non erano ammessi dagli occupanti) arrivino a Zaporizhia stasera o domani mattina “, ha detto Andryushchenko.

Ha anche confermato che l’esercito russo ha sparato di nuovo sull’impianto di Azovstal di notte.

Al mattino i bombardamenti si sono placati. Andryushchenko collega la cessazione dei bombardamenti con l’evacuazione.

Secondo Iryna Vereshchuk, vice primo ministro e ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati dell’Ucraina, l’operazione umanitaria a Mariupol proseguirà fino a quando “gli obiettivi non saranno raggiunti”.

Le persone in fuga dall’assedio di Mariupol hanno descritto settimane di bombardamenti e privazioni mentre arrivavano lunedì nel territorio controllato dall’Ucraina, dove funzionari e operatori umanitari attendevano con ansia il primo gruppo di civili liberato da un’acciaieria che è l’ ultima ridotta di Combattenti ucraini nella città portuale devastata .

Il video pubblicato domenica online dalle forze ucraine mostrava donne anziane e madri con bambini piccoli che si arrampicavano su un ripido cumulo di macerie dalla tentacolare acciaieria di Azovstal e alla fine si imbarcavano su un autobus.

Più di 100 civili dell’impianto sarebbero dovuti arrivare a Zaporizhzhia, a circa 140 miglia (230 chilometri) a nord-ovest di Mariupol, lunedì, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.

L’evacuazione, in caso di successo, rappresenterebbe un raro progresso nell’alleggerimento del costo umano della guerra di quasi 10 settimane, che ha causato particolari sofferenze a Mariupol . I precedenti tentativi di aprire corridoi sicuri fuori dalla città del Mar d’Azov e da altri luoghi sono falliti, con funzionari ucraini che hanno ripetutamente accusato le forze russe di sparare e bombardare lungo le rotte di evacuazione concordate.

“Oggi, per la prima volta in tutti i giorni della guerra, questo corridoio verde di vitale importanza ha iniziato a funzionare”, ha detto Zelenskyy in un indirizzo preregistrato pubblicato sul suo canale di messaggistica Telegram.

Almeno alcune delle persone evacuate dall’impianto sarebbero state portate in un villaggio controllato dai separatisti sostenuti da Mosca. L’esercito russo ha detto lunedì che alcuni hanno scelto di rimanere nelle aree separatiste, mentre dozzine sono partite per il territorio controllato dall’Ucraina. Le informazioni non possono essere verificate in modo indipendente.