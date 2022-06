Mariupol. Sindaco, “cadaveri in strada, mancano acqua e cibo. Traditori hanno fornito informazioni ai russi”

- Advertisement -

AgenPress – Più di 100.000 persone sono intrappolate nella Mariupol occupata. “Non hanno acqua pulita. Non c’è cibo, elettricità, farmaci. Gli ospedali sono stati danneggiati, i medici sono stati uccisi. Le persone non vivono lì, sopravvivono, lottano per il cibo”, dice il sindaco della città Vadym Boichenko.

Le forze russe hanno preso il controllo della città portuale meridionale a maggio dopo mesi di incessanti bombardamenti.

Boichenko, che ha lasciato Mariupol, dice che i corpi di molte vittime giacciono ancora negli edifici bombardati.

“Ci sono molti morti a Mariupol. I russi non hanno ripulito i corpi di coloro che hanno ucciso nei bombardamenti. Molti corpi sono ancora sotto le rovine… Secondo i medici, quest’estate a Mariupol sarà orribile. E possono volerci migliaia di vite.”

Mariupol è a rischio di una grave epidemia di colera, afferma il ministero della Difesa del Regno Unito.

Il sindaco descrive la situazione della città come catastrofica e chiede alle organizzazioni internazionali di aiutare a organizzare “corridoi verdi” per l’evacuazione.

“Non ci sono ospedali, né medici. I russi rubano attrezzature dagli ospedali che non sono stati danneggiati durante i combattimenti e le portano a Donetsk.

“Le persone stanno aspettando da diversi giorni in fila per l’acqua e in lotta per il cibo. I russi hanno costretto le persone a pulire le rovine in cambio dell’acqua. La città è chiusa. Nessuno può entrare o uscire”.

Il sindaco afferma che la distruzione delle infrastrutture critiche della città all’inizio dell’invasione era ben coordinata. I “traditori” hanno passato presto le coordinate alle forze russe.

“Sapevano dove bombardare. Ci sono stati molti traditori che hanno dato le coordinate. Tutto ciò che avevamo, tutto ciò che è considerato l’infrastruttura critica della città, è stato distrutto nei primi sette giorni.

“Ci sono 15 alimentatori in città. Anche il sindaco non sapeva dove fossero tutti. E lo sapevano e in una settimana li hanno distrutti tutti e 15. La città è rimasta senza luce”.

Sono stati presi di mira anche punti d’acqua, linee di comunicazione e magazzini che immagazzinavano cibo e medicine, dice Boichenko.

Accusa i “traditori” di essere deputati del consiglio comunale del partito filorusso The Opposition Platform – For Life. Ora governano la città sotto l’occupazione russa, dice.