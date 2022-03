Mariupol. Sindaco. La Russia sta bombardando incessantemente le aree residenziali. Decine di vittime

- Advertisement -

AgenPress – Il sindaco della città sud-orientale di Mariupol afferma che decine di civili sono stati uccisi nelle ultime 14 ore nei bombardamenti incessanti delle aree residenziali da parte delle forze russe.

Vadym Boychenko ha detto al canale televisivo ucraino 1+1 che le truppe di Mosca hanno anche fermato le evacuazioni di civili dalla città portuale, impedendo a migliaia di persone di fuggire dalla battaglia.

“C’è stata una colossale distruzione delle infrastrutture residenziali, ci sono molti feriti e purtroppo molti civili morti, donne, bambini, anziani”, ha detto Boychenko. “È in corso un genocidio su vasta scala del popolo ucraino”. “Devi capire che le forze di occupazione della Federazione Russa hanno fatto di tutto per fermare l’uscita di civili dalla nostra città di mezzo milione di persone. Il nostro collegamento ferroviario è stato interrotto: sono persino andati alla stazione ferroviaria e hanno sparato alle nostre locomotive diesel in modo che le persone non potessero essere evacuate. Quindi la loro missione è distruggerci, non hanno alcuna intenzione di aiutare i civili”.

La città di Mariupol si trova in una posizione strategica, dividendo le forze russe nella penisola di Crimea annessa dalle truppe separatiste nell’Ucraina orientale.

