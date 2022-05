Mariupol. Sindaco, persi i contatti con i combattenti all’interno dell’acciaieria Azovstal

- Advertisement -

AgenPress – Il sindaco di Mariupol, Vadym Boichenko, ha riferito alla tv ucraina che sono stati persi i contatti con i combattenti di Kiev nell’acciaieria Azvostal di Mariupol.

Il sindaco di Mariupol Vadym Boichenko ha affermato che sono scoppiate nuove battaglie nello stabilimento di Azovstal, dove centinaia di civili sono ancora intrappolati all’interno insieme agli ultimi difensori ucraini della città.

“Oggi ci sono pesanti battaglie sul territorio della nostra fortezza, sul territorio dell’Azovstal. I nostri coraggiosi ragazzi stanno difendendo questa fortezza, ma è molto difficile, perché l’artiglieria pesante e i carri armati stanno sparando in tutta la fortezza; l’aviazione funziona, le navi si sono avvicinati e stanno anche sparando sulla fortezza”, ha detto Boichenko.

Parlando alla televisione ucraina, Boichenko ha detto che c’erano 30 bambini intrappolati nello stabilimento che aspettavano ancora di essere salvati.

“Stanno aspettando una nuova procedura di negoziazione e una nuova missione di evacuazione”, ha detto.

“Dobbiamo capire che le persone stanno ancora morendo. Sfortunatamente, l’aviazione e l’artiglieria nemiche stanno lavorando e sparando costantemente sulla fortezza”, ha detto. Due giovani donne sono state uccise ad Azovstal all’inizio di questa settimana, ha aggiunto.

Ha anche detto che il contatto con i difensori ucraini era stato perso.

“Purtroppo oggi non c’è collegamento con i ragazzi, non c’è collegamento per capire cosa sta succedendo, se sono al sicuro o meno. Ieri c’era un collegamento con loro, oggi non più”.

Il Cremlino nega che la Russia stia prendendo d’assalto le acciaierie, dopo che l’Ucraina ha accusato Mosca di aver lanciato un “potente” assalto.

“L’ordine è stato pubblicamente dato dal comandante in capo supremo di annullare l’assalto”, ha detto ai giornalisti il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, in riferimento all’ordine dato da Vladimir Putin il mese scorso di non assaltare l’impianto.