Mariupol. Sindaco: “sull’orlo di una catastrofe umanitaria. Niente luce, acqua, cibo, medicine”

AgenPress – La città ucraina assediata di Mariupol è “sull’orlo di una catastrofe umanitaria”, con oltre 100.000 persone che richiedono ancora l’evacuazione, ha detto il sindaco Vadym Boichenko in una conferenza stampa televisiva.

“La situazione a Mariupol rimane molto difficile. Siamo sull’orlo di una catastrofe umanitaria: niente luce, niente acqua, niente cibo, niente medicine per più di un mese. Pertanto, insistiamo sul fatto che Mariupol debba ricevere una completa evacuazione e accesso alla città. Ma vediamo che oggi la Federazione Russa blocca tutti gli aiuti umanitari in direzione di Mariupol. E nessun carico è arrivato a Mariupol”.

Boichenko ha detto che nessun autobus di evacuazione ha ancora raggiunto la città, nonostante gli accordi tra Russia e Ucraina per aprire i corridoi di evacuazione. Alcuni residenti, ha detto, sono riusciti a raggiungere la vicina città di Berdiansk, controllata dai russi, in auto private, ma hanno aggiunto che il percorso era “molto difficile e intermittente”.

Circa 90.000 persone sono riuscite ad evacuare lungo il corridoio tra Berdiansk e la città di Zaporizhzhia, controllata dal governo ucraino, ma ha aggiunto che più di 100.000 persone sono ancora intrappolate a Mariupol.

“Oggi ci sono più di 100.000 persone a Mariupol, che abbiamo in programma di evacuare ma non possiamo evacuare. Ecco perché oggi chiediamo alla comunità internazionale di unirsi per la completa evacuazione dei residenti di Mariupol”, ha detto Boichenko.