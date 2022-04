Mariupol. Tanti i bambini e neonati nell’acciaieria di Azovstal. “Voglio uscire e vedere il sole!”

- Advertisement -

AgenPress – Per donne e bambini bloccati nel bunker dell’acciaieria Azovstal, la luce del giorno è una rarità.

“Voglio uscire di qui e vedere il sole. Siamo qui da due mesi ormai e voglio vedere il sole”, ha detto un ragazzo.

Donne, bambine e bambini e ma anche neonati: un nuovo video che il reggimento Azov ha condiviso su youtube racconta la vita nei bunker delle acciaierie di Azovstal nelle ore dell’assedio di Mariupol. Dieci minuti di girato, dove si vedono i soldati scendere nei sotterranei con grandi buste e distribuire quelli che potrebbero essere dei dolci. Sono in molti a parlare, anche i più piccini. Secondo quanto riporta Ukrainska Pravda, i militari vengono più volte ringraziati per il cibo e per il sostengo ma i bambini ammettono di voler vedere la luce del sole e abbracciare i parenti. Le madri si dicono ovviamente preoccupate e chiedono un “corridoio umanitario sicuro per lasciare la città”, si legge ancora.

Mentre lo sbarramento di Mariupol continua , l’impianto è tra le ultime significative resistenze delle forze ucraine in città e sta ospitando centinaia di soldati e civili.

“Perché qui accendono e spengono le luci. Quando ricostruiscono le nostre case possiamo vivere in pace. Lascia che l’Ucraina vinca questa guerra perché l’Ucraina è la nostra cara casa”, ha aggiunto.

Funzionari ucraini hanno affermato che più di 100.000 persone rimangono ancora a Mariupol. Il governo russo afferma di controllare il porto strategico, ma i combattenti ucraini continuano a resistere nelle enormi acciaierie Azovstal della città.

Venerdì, le truppe russe hanno anche continuato a lanciare attacchi aerei su Mariupol e limitare le unità ucraine nell’area dello stabilimento di Azovstal.

La situazione nell’acciaieria Azovstal a Mariupol è “vicina a una catastrofe”, ha detto alla Galileus Web Yuriy Ryzhenkov, CEO della società proprietaria dell’impianto.

“Quando è iniziata la guerra avevamo immagazzinato una buona scorta di cibo e acqua nei rifugi antiaerei e nelle strutture dell’impianto, quindi per un certo periodo di tempo i civili sono stati in grado di usarlo e praticamente sopravvivere su quello. Purtroppo tutte le cose tendono a esaurirsi, soprattutto il cibo e le necessità quotidiane. Penso che ora sia vicino a una catastrofe lì”, ha detto Ryzhenkov. “I nizialmente c’erano state forniture sufficienti per due o tre settimane, ma erano quasi otto settimane dall’inizio del blocco. Ha aggiunto che quelli ancora lì “non si arrendevano”.