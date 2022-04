Mariupol. Truppe russe bloccano l’evacuazione. 200 civili “dispersi” con la minaccia dei bombardamenti

- Advertisement -

AgenPress – L’evacuazione dei civili dalla città ucraina assediata di Mariupol è stata impedita dall’esercito russo.

Alle 11:00 ora locale (4:00 ET) di sabato, almeno 200 residenti si erano radunati vicino a un centro commerciale a Mariupol, in attesa di essere evacuati a Zaporizhzhia. Ma “invece degli autobus promessi dalla parte russa, l’esercito russo si è avvicinato ai residenti di Mariupol e ha ordinato loro di andarsene perché” ci saranno bombardamenti ora”, ha detto Petro Andriushchenko, ha detto un consigliere del sindaco di Mariupol sul suo account ufficiale di Telegram.

L’esercito russo ha portato gli autobus in un altro luogo a circa 200 metri dal punto di evacuazione concordato, e quando i residenti erano già stati caricati sugli autobus, è stato detto loro che sarebbero stati evacuati nella città di Dokuchaevsk, “cioè nei territori occupati”.

“Alle persone non è stato concesso il diritto di lasciare l’autobus. Alla domanda sul perché, la risposta è stata ‘nazionalisti hanno sparato al punto di evacuazione’. Questa è un’altra bugia”, ha detto Andriushchenko.

“Sì, ancora una volta i russi hanno interrotto l’evacuazione. Usando sfacciatamente gli sforzi dei residenti di Mariupol per tornare a casa e l’onestà dell’esercito ucraino in un cessate il fuoco per organizzare i propri piani”.

