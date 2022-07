Marmolada. Mario Draghi a Canazei. Rinviato a mercoledì l’incontro con Giuseppe Conte

- Advertisement -

AgenPress – L’elicottero del presidente del Consiglio Mario Draghi è atterrato poco fa a Verona e si sposterà ora, in elicottero, per raggiungere Canazei, dove si farà il punto sulla tragedia della Marmolada. Lo ha riferito ai giornalisti il presidente del Veneto, Luca Zaia, anch’egli a Canazei assieme ai colleghi delle province autonome di Trento e Bolzano. L’incontro con Draghi è in programma nella sede dei vigili del fuoco.

Slitta, intanto, l’incontro con il leader M5s Giuseppe Conte, il quale aveva dato la disponibilità al rinvio del faccia a faccia quando ha saputo che il capo del governo si stava recando a Canazei. Di conseguenza, è stato rinviato anche il Consiglio nazionale del Movimento.



Palazzo Chigi riferisce che l’incontro si svolgerà mercoledì 6 luglio.