Marocco. Celebrati i funerali del piccolo Rayan. Seppellito, secondo il rito musulmano, nel cimitero di Ighrane

AgenPress – Centinaia di persone in lutto si sono radunate per porgere l’ultimo al piccolo Rayan Awram, di cinque anni, caduto nel pozzo nel villaggio di Ighran.

In tanti hanno scalato la strada collinare e sterrata che porta al cimitero di Ighran, vicino a Chefchaouen, nel nord del Marocco, dove hanno aspettato per ore il funerale per osservare i rituali di sepoltura musulmani.

“Ho più di 50 anni e non ho mai visto così tante persone a un funerale. Rayan è il figlio di tutti noi”, ha detto un abitante del villaggio.

C’erano così tante persone che non potevano entrare tutte nel cimitero del villaggio e nel luogo di preghiera. Due grandi tende sono state erette davanti alla casa della famiglia in lutto dove le persone in lutto potevano fermarsi per porgere le condoglianze.

“La morte di Rayan ha rinnovato la fiducia nell’umanità poiché persone di lingue diverse e di paesi diversi esprimono solidarietà”, ha detto un altro abitante del villaggio.

Sabato le condoglianze ai genitori sono arrivate anche dal re Mohammed VI, da papa Francesco, dal presidente francese Emmanuel Macron, dal sovrano di Dubai Sheikh Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum e da altri notabili.

I giocatori di calcio egiziani e senegalesi hanno osservato un minuto di silenzio domenica prima del calcio d’inizio della finale del torneo di calcio della Coppa d’Africa.

“Sono molto triste. Non abbiamo risparmiato sforzi per raggiungere il ragazzo vivo. Abbiamo scavato 24 ore su 24 in cinque giorni ciò che avrebbe potuto richiedere settimane”, ha detto ai giornalisti al funerale uno scavatore volontario, Ali Sahraoui.