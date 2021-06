Mascherine. Bassetti,all’aperto sono una stupidaggine. In altri Paesi sono state tolte

- Advertisement -

AgenPress – Le mascherine all’aperto “sono una stupidaggine. Non è un caso che molti Paesi europei l’abbiano già tolta. Intendiamoci le mascherine servono eccome ma bisogna usarle bene. Portarle fuori, all’ara aperta, con una temperatura di 30 gradi è inutile.

Lo ha detto l’infettivologo Matteo Bassetti commentando il dibattito su ‘mascherine sì-mascherine no’ di questi giorni.

“E’ una cosa poco furba perché svilisce il provvedimento in sé che è stato fondamentale. Le mascherine servono quando si entra in un ambiente chiuso come un mercato: in questo caso devono essere fortemente raccomandate. Ma a luglio, all’aria aperta, non servono a nulla. Mantenerle fino al 15 luglio anche all’aperto? spero di no, sarebbe una decisione incomprensibile. Sarebbero necessarie indicazioni chiare su questo punto”.