Mascherine: Sileri, arriveremo a prezzo calmierato. Codacons: non basta

- Advertisement -

MASCHERINE E TAMPONI DEVONO ESSERE GRATUITI PER I VACCINATI. NUOVE NORME DEL GOVERNO FANNO IMPENNARE PREZZI DI FFP2 E TAMPONI. GOVERNO DEVE BLOCCARE SPECULAZIONI

AgenPress. Non basta arrivare al prezzo calmierato e dopo le nuove disposizioni varate dal Governo le mascherine, così come i tamponi, devono essere gratuite per tutti i cittadini vaccinati.

- Advertisement -

Lo afferma il Codacons, commentando le dichiarazioni odierne del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, che ha parlato di prezzi calmierati in arrivo per le mascherine.

Riteniamo che imporre un prezzo fisso per i Dpi non sia la soluzione giusta – afferma il Codacons – Le recenti misure introdotte dal Governo hanno dato l’avvio ad una ignobile speculazione sulle mascherine Ffp2, i cui prezzi si sono impennati nell’arco di poche ore, e che risultano introvabili in molte zone d’Italia. I tamponi, poi, si sono trasformati in un vero e proprio business che sottrae ogni giorno circa 15 milioni di euro agli italiani in fila presso le farmacie del paese.

E’ indispensabile quindi contrastare speculazioni e rincari a danno dei cittadini, e lo Stato deve farsi carico dei costi di tamponi e mascherine, così come fatto da alcuni paesi europei, rendendo tali prodotti gratuiti per i vaccinati – conclude l’associazione.

- Advertisement -